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Общество18 августа 2021 7:39

Порывистый ветер, доо +23 градусов и с дождем обещают в Петербурге 18 августа

Осадки возможны также в последующие дни
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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До выходных в Петербурге будет дождливо.

До выходных в Петербурге будет дождливо.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Теплая, но пасмурная погода ожидает жителей Петербурга в наступившую среду. По прогнозам синоптиков, 18 августа в Северной столице ожидаются дожди. Вместе с ними придет и сильный ветер. А вот ночные грозы повторится не должны.

- Днем местами кратковременный дождь, ветер южный и юго-западный умеренный, с порывами до сильного. Температура воздуха составит +21...+23 градуса, атмосферное давление будет понижаться и составит 755 мм ртутного столба, что ниже нормы, - сообщает петербургский гидрометцентр.

А МЧС предупреждает об усилении ветра до штормовых значений: в отдельных районах местами порывы ветра до 24 метров в секунду.

Увы, но прогноз, что к четвергу осадки прекратятся, не сработал. Дожди, пусть и небольшие, будут «радовать» горожан вплоть до выходных.

- В Петербурге три дня местами пройдут кратковременные дожди, в четверг и пятницу температура составит +20…+22, - отмечает ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус.