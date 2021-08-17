Две полосы движения перекроют на КАД между развязками с Колтушским шоссе и Шафировским проспектом

На внешнем кольце КАД будут неделю убирать колейность. Фото: УПРДОР "Северо-Запад".

Новые ограничения вводятся на петербургской кольцевой автодороге с 17 августа. На внешней стороне трассы почти неделю будут перекрыты две полосы между развязками с Колтушским шоссе и Шафировским проспектом .

- В связи с производством работ по ликвидации колейности покрытия проезжей части в период с 17 по 23 августа 2021 года будут перекрыты для движения третья и четвертая полосы, а по первой и второй полосам вводится ограничение скоростного режима до 50 км/ч, - сообщает пресс-служба Управления федеральных автодорог «Северо-Запад».

Работы будут идти круглосуточно, в две 12-часовые смены. Дорожники постараются все сделать в срок, но предупреждают о том, что в планы может мешаться погода.

Водителей просят быть внимательными и соблюдать все ограничения.