В Петербурге резко упал спрос на элитное жилье

Элитные квартиры стали покупать на 14% меньше - нет хороших вариантов. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Спрос на элитное жилье в Петербурге резко пошел вниз. По итогам первых шести месяцев 2021 года, продажи дорогих и очень дорогих квартир сократились на 14%. Об этом сообщают эксперты рынка недвижимости.

- Согласно данным компании Knight Frank, с января по июнь этого года было реализовано 23,3 тысячи квадратных метров элитного жилья — всего 183 квартиры, - пишет «Мойка 78».

Аналитики отмечают, что падение количества сделок связано с недостатком вариантов. То есть люди и купили бы больше, но из не устраивают имеющиеся в продаже квартиры. То есть падение спроса произошло не из-за отсутствия денег у богатой части населения.

Элитные квартиры в Петербурге часто покупают жители Калининграда, Москвы, Ярославля, Омска, Томска, Перми и Тюмени.

Интересно, что за тот же период продала элитной загородной недвижимости в Петербурге взлетела на 69%, даже при выросших на 21% ценах.