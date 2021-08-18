Глухарскую улицу «пробьют» от Нижне-Каменской до Комендантского

Глухарскую улицу продлят, может за счет инвесторов. Фото: Яндекс.Карты

Новый участок Глухарской улицы должен быть построен от Нижне-Каменской улицы до Комендантского проспекта. Сейчас этого куска очень не хватает жителям активно строящегося микрорайона Каменка.

- Глухарская улица в Приморском районе будет продолжена от Нижне-Каменской улицы до Комендантского проспекта на 308 метров. Такое решение принято на рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства, - сообщает пресс-служба Смольного.

Правда, пока сроки строительства не называются. Также неизвестны источники финансирования. Глава города поручил проработать вопрос, чтобы продолжение Глухарской улицы было сделано за счет инвесторов, то есть застройщиков.

Напомним, что рядом с высотками в Каменке до сих пор есть деревня, превращенная в аул, где разводят баранов.