СК завел дело о халатности чиновников из-за недостройки ЖК «Щегловская усадьба» в Ленобласти

Из-за проблемного ЖК "Щегловская усадьба" СК завел уголовное дело. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Следственное управление СК России по Ленинградской области возбудили уголовное дело о халатности в отношении чиновников регионального Фонда защиты прав дольщиков. Причиной стали невыполненные работы по достройке проблемного жилого комплекса «Щегловская усадьба».

- Установлено, что во Всеволожском районе находится объект незавершенного строительства ЖК «Щегловская усадьба». Решением Арбитражного суда от 05.03.2019 компания-застройщик признана банкротом. Функции застройщика 06.05.2020 переданы региональному Фонду. На момент передачи объектов степень готовности двух корпусов составляла 95% и четырех корпусов – 72%. Для завершения строительства Фонду был определен объем финансирования в сумме 787 миллионов рублей, в том числе на производство строительно-монтажных работ 611 миллионов рублей, - сообщает пресс-служба Следкома.

Но за прошедшее время Фонд потратил на работы всего 19 миллионов. В итоге ни один из почти готовых корпусов не был достроен за год. Неэффективное расходование денег привело к тому, что обманутые дольщики так и не могут получить свои квартиры.

Теперь работу чиновников оценят следователи СК.