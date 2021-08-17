Бухгалтера под амфетамином задержали на Финляндском вокзале

На Финляндском вокзале задержали женщину под воздействием наркотиков. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Молодую женщину-бухгалтера под воздействием наркотиков задержали на Финляндском вокзале Петербурга транспортные полицейские. Внимание стражей порядка девушка привлекла тем, что выглядела потерянной.

- Девушка плохо ориентировалась в пространстве, активно жестикулировала, с трудом отвечала на вопросы. Для выяснения обстоятельств она была доставлена в дежурную часть. В ходе личного досмотра в кармане куртки у нее было найдено белое гранулированное вещество. Согласно экспертизе, изъятое оказалось смесью, содержащей психотропное вещество – амфетамин общей массой 0,53 грамма, - сообщает пресс-служба Северо-Западного управления МВД на транспорте.

Учитывая обстоятельства, оперативники решили проверить квартиру задержанной. И там они обнаружили 84 грамма конопли, которую, по словам девушки, она держала для собственного употребления.

На девушку завели уголовное дело, ей грозит от штрафа до трех лет лишения свободы.