Заболеваемость в Петербурге продолжает падать, смертность выросла

Заболеваемость в Петербурге снизилась до 1156 случаев в сутки. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Суточная заболеваемость коронавиусом в Петербурге продолжает снижаться. За минувшие 24 часа в городе отмечено около 1100 новых случаев заражения ковидом. При этом смертность увеличилась, но не слишком резко.

- Всего с начала пандемии в Петербурге отмечено 559 149 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 1 156 - за последние сутки. Выздоровели 532 759 пациента (+1316), умерли - 20 077 (+52), - сообщает портал «Стопкоронавирус.рф».

Госпитализировано за сутки 178 пациентов, выписан 51 человек, в реанимации лежит 471 заболевший, 206 из них - в реанимации. Свободны 40% коек.

По Ленинградской области ситуация на 17 августа следующая: заражений за все время - 60 072 (+230), выздоровлений - 48 669(+92), смертей – 2362 (+14).