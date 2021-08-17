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Здоровье17 августа 2021 12:51

Заболеваемость в Петербурге продолжает падать, смертность выросла

За сутки отмечено около 1100 случаев коронавируса
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Заболеваемость в Петербурге снизилась до 1156 случаев в сутки.

Заболеваемость в Петербурге снизилась до 1156 случаев в сутки.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Суточная заболеваемость коронавиусом в Петербурге продолжает снижаться. За минувшие 24 часа в городе отмечено около 1100 новых случаев заражения ковидом. При этом смертность увеличилась, но не слишком резко.

- Всего с начала пандемии в Петербурге отмечено 559 149 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 1 156 - за последние сутки. Выздоровели 532 759 пациента (+1316), умерли - 20 077 (+52), - сообщает портал «Стопкоронавирус.рф».

Госпитализировано за сутки 178 пациентов, выписан 51 человек, в реанимации лежит 471 заболевший, 206 из них - в реанимации. Свободны 40% коек.

По Ленинградской области ситуация на 17 августа следующая: заражений за все время - 60 072 (+230), выздоровлений - 48 669(+92), смертей – 2362 (+14).

Статистика коронавируса в Санкт-Петербурге на 17 августа 2021 года
Последние данные оперативного штаба