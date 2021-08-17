МЧС выпустило штормовое предупреждение по Ленобласти

Грозы накроют Петербург и Ленобласть 17 и 18 августа. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Региональное управление МЧС выпустило штормовое предупреждение по Ленинградской области. По данным синоптиков, на которые ссылаются в экстренном ведомстве, погода вскоре резко ухудшится, пойдет дождь и усилится ветер.

- В конце дня 17 и в начале ночи 18 августа местами на западе Ленинградской области ожидаются ливни, грозы, град, при грозе шквалистое усиление ветра 20-24 метров в секунду, - отмечает пресс-служба областного МЧС.

Жителям региона советуют при непогоде плотно закрыть окна и двери, убрать вещи с балконов многоэтажек и со дворов частных домов. В грозу лучше не разжигать костров и не топить печку - дым может притянуть разряд молнии.

Не стоит также прятаться под деревьями, их надо обходить стороной, также как дорожные знаки, указатели, рекламные щиты и прочие конструкции, которые могут упасть при порыве ветра.

Непогоду в то же время обещают и в Петербурге, но ветер будет не таким сильным.