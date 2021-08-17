Строительная компания купила два корпуса фабрики «Скороход»

На фабрике "Скороход" создадут исторический квартал с ратушной площадью. Фото: КГИОП СПб

Одна из строительных компаний Петербурга выкупила у нынешнего владельца два корпуса бывшей обувной фабрики «Скороход». Здания на Заставской улице в Московском районе города превратят «исторический квартал» с офисами.

- Речь идет о двух зданиях общей площадью 20, 3 тысячи квадратных метров в лофт-квартале «Скороход» на Заставской, 33. Сейчас на территории бывшей фабрики идет редевелопмент участка площадью, более трех гектаров, - пишут «Невские новости».

После приспособления дореволюционных корпусов под современные нужды, будет воссоздан исторический краснокирпичный квартал. Кроме офисов здесь планируют сделать крытую пешеходную улицу с ресторанами и магазинами, которая будет идти прямо от станции метро «Московские ворота» . Также появится ратушная площадь с заводской водонапорной башней.

Большую часть проекта реализует нынешний владелец фабрики, срок завершения - 2025 год.

Напомним, что ранее фабричные корпуса были признаны памятниками, но это не ограничит их превращение в офисы.