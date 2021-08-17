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Авто17 августа 2021 14:29

Камеры фиксации нарушений ПДД появятся на 40 аварийно-опасных перекрестках Петербурга

Они будут снимать не только превышение скорости, но проезд за стоп-линию и на красный свет
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Камеры будут фиксировать нарушения ПДД на опасных перекрестках.

Камеры будут фиксировать нарушения ПДД на опасных перекрестках.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Камеры, отслеживающие нарушения правил дорожного движения, будут установлены на 40 самых аварийно-опасных перекрестках Петербурга. О таких планах по снижению количества ДТП заявили в Смольном.

- Комплексы будут фиксировать различные нарушения правил дорожного движения: проезд на запрещающий сигнал светофора, пересечение стоп-линии, нарушение правил перестроения, поворот из второй полосы, превышение скорости и другие. Количество комплексов на каждом перекрестке будет зависеть от сложности участка – от 10 до 24, - сообщает пресс-служба городской администрации.

Комплексы фиксации появятся в Кировском, Московском, Фрунзенском, Невском, Выборгском, Калининском и других районах города. Монтаж первого уже начат, а завершить все работы планируют в октябре нынешнего года.

Для автомобилистов это означает, что за совершенные нарушения им будут приходить «письма счастья». Так, выезд за стоп-линию обойдется в 800 рублей, а проезд на красный или желтый свет - в тысячу.