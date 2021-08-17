МЧС предупреждает о резком усилении ветра до 24 м/с, ливнях и грозах в Петербурге

Непогода обрушится на Петербург в ночь на 18 августа. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургское управление МЧС предупреждает жителей и гостей Северной столицы о резком ухудшении метеоусловий. По данным синоптиков, вечером 17 и в особенности в ночь на 18 августа в городе ожидается штормовой ветер с дождями и грозами.

- 18 августа в Санкт-Петербурге в отдельных районах ожидаются ливни, грозы, местами порывы ветра до 24 метров в секунду. Будьте внимательны и осторожны! - сообщает пресс-служба экстренного ведомства.

Такое же предупреждение выпустили и областные спасатели. Чтобы не попасть в беду, людям советуют не выходить в непогоду из дома, закрыть окна и двери, а также избегать деревьев, рекламных щитов, дорожных знаков и прочих конструкций, которые могут рухнуть от сильного порыва ветра.