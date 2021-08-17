29 медиков умерли от коронавируса в Петербурге в 2021 году

Петербургским медикам полагаются компенсации за работу с коронавирусными пациентами, но некоторым врачам это стоит жизни. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

29 медработников Петербурга официально признаны умершими от коронавируса в нынешнем году. Такие данные приводит пресс-служба аппарата вице-губернатора Олега Эргашева, курирующего медицинскую сферу.

- Выплату в миллион рублей получили семьи 29 медиков, умерших вследствие оказания помощи пациентам с коронавирусом. По 300 тысяч рублей получили 12 909 медицинских работников, заболевших новой коронавирусной инфекцией на работе, - говорится в сообщении.

За неполный год общая сумма выплат уже превысила 3,8 миллиарда рублей, при том, что за весь 2020-й, на компенсации было потрачено 3,7 млрд. Тогда, по официальным данным Комитета по здравоохранению, 11 178 медиков заболели ковидом на работе, а 37 - умерли.