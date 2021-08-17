Ремонт станции «Технологический институт-1» не успеют завершить в срок

Капремонт "Техноложки" затянется до конца года. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Первый вестибюль станции метро «Технологический институт» будет закрыт дольше обещанного. С апреля 2020 года здесь идет капремонт с масштабной и первой в истории города замены трех эскалаторов на четыре - ради увеличения пропускной способности. Завершить работы, рассчитанные на 16 месяцев, планировали к концу августа, но не успеют.

- Станция не будет открыта в августе. Она будет открыта к концу года, - рассказали «Невским новостям» в пресс-службе метрополитена.

При этом информационный плакат со старыми сроками работ все еще висит на заборе рядом с «Техноложкой».

Отметим, что вход на станцию и выход с нее осуществляется в обычном режиме, но через вестибюль «Технологический институт-2». Других ограничений в работе здесь нет.