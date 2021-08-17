Иномарка чудесным образом уплыла в Финский залив на юго-западе Петербурга

На юго-западе Петербурга иномарка как-то оказалась в Финском заливе. Фото: vk.com/spb_today

На юго-западе Санкт-Петербурга «КИА» каким-то непостижимым образом попала в Финский залив, минуя груду больших камней на берегу. Брошенную на произвол судьбы иномарку заметили жители «Балтийской жемчужины». Горожане опубликовали фотографии с места в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте». Теперь все гадают, что именно произошло с автомобилем.

Горожане гадают, по какой причине машина улетела в воду. Фото: vk.com/spb_today

- Когда так много вопросов, и так мало ответов, - лаконично охарактеризовал картину очевидец Алексей.

Кто-то из горожан предположил, что машина просто на водопое. Те, кто не захотел состязаться в остроумии, остановились на том, что водитель был либо пьян, либо просто не успел вовремя затормозить. Еще на одном изображении с места видно, что у машины отлетел бампер, а внутри нее сработали подушки безопасности.