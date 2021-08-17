Высокоскоростные поезда между Петербургом и Москвой запустят в 2026 году

В Смольном планируют, что запуск высокоскоростных поездов между Петербургом и Москвой состоится в 2026 году. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что высокоскоростные поезда от РЖД начнут курсировать между двумя столицами в 2026 году. Напомним, ранее глава ж/д обещал, что поездка на новом транспорте займет всего два часа.

В данный момент продолжается проектирование железной дороги, создаваемой под особо быстрые поезда. Уже известно, что под эти цели в Петербурге построят отдельный вокзал, на территории бывших складов Северного страхового общества. А пока что власти Северной столицы намерены активизировать работу по организации тактового движения электричек, чтобы грамотно распределить пассажиропоток, который скоро наверняка возрастет.

- В частности, тактовое движение электропоездов сделает доступнее Пушкин, Колпино, Сестрорецк, а также Гатчину и Тосно, - цитируют губернатора в пресс-службе Смольного.

Добавим, что развитие городского железнодорожного узла предусматривает и реконструкцию минимум 18 путепроводов над путями, а также создание пересадочных мест на пересечении маршрутов электричек и метро.