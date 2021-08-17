«Водоканал» готовится к подтоплениям улиц Петербурга из-за ливней вечером 17 августа

В Петербурге готовятся к подтоплениями из-за мощных ливней под конец вторника, 17 августа. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Водоканал» заявил о готовности к подтоплениям улиц Санкт-Петербурга из-за прогнозируемых ливней, которые накроют город вечером 17 августа, а конкретно – с 21:00 до 23:00. Круглосуточно следить за уровнем воды в Северной столице будут 24 аварийные бригады предприятия. В случае необходимости специалисты будут откачивать «моря» и «океаны» с помощью техники.

- За несколько часов до обильных осадков на предприятии понизят уровень стоков в тоннельных коллекторах, чтобы принять максимальный объем воды в систему водоотведения, а также запустят дополнительные насосы на очистных сооружениях, - передает пресс-служба ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Предприятие взяло на особый контроль многострадальную Парашютную улицу, Привокзальную площадь в Ломоносове, а также проспекты Королева и Испытателей. Владельцев цокольных помещений просят плотно закрывать окна во избежание затоплений.