Петербург стал третьим в России по числу заболеваний коронавирусом за сутки

Петербург опустился на третье место по суточному числу больных коронавирусом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Впервые за долгое время Петербург опустился на третьем место в России по суточному количеству больных коронавирусом. Накануне инфекцию выявили у 1 156 человек. Заболеваемость опять немного упала. Однако в Смольном просят не спешить с выводами об окончании третьей волны пандемии. Тем более что во второй половине сентября медики ждут уже четвертую вспышку инфекции.

- За последние сутки в России выявили 20 958 случаев COVID-19. Из них в Москве – 2 006 заражений, в Московской области – 1 328, в Санкт-Петербурге – 1 156, - передает портал стопкоронавирус.рф.

Добавим, что в Петербурге некоторые ковидные стационары постепенно возвращаются к плановому приему пациентов. Например, с 1 сентября таковым будет НМИЦ им. Алмазова.