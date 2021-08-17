В Петербурге изъяли у торговцев и сожгли более 115 килограммов «санкционки»

В Петербурге изъяли очередную большую партию санкционных продуктов. Фото: пресс-служба СЗМУ Россельхознадзора

Россельхознадзор обнаружил в различных торговых точках в Петербурге более 115 килограммов санкционной продукции. А она, как известно, запрещена законом и подлежит уничтожению. В ходе совместного с прокуратурой и таможней рейда инспекторы нашли торговцев-нарушителей в трех районах – Красносельском и Петроградском, а также в Киришском, который находится в Ленобласти. Продавцам пришлось расстаться с разнообразной мясной и молочной продукцией.

- По маркировочным этикеткам товаров специалисты установили страны их происхождения. Около 77 килограммов сыра произвели в Дании, Германии, Италии, Нидерландах, Финляндии, Франции, Чехии и Эстонии, почти 20 килограммов масла – в Финляндии и Эстонии, более 28,5 килограммов мясной продукции – в Испании, Италии, Литве и Эстонии, - передает пресс-служба СЗМУ Россельхознадзора.

В соответствии с указом президента от 2015 года зарубежное мясо и молоко сожгли в печи.