Петербуржцев предупредили об очередном перекрытии полос на внешнем кольце КАД

На внешнем кольце КАД на севере Петербурга перекроют две полосы для ремонта. Фото: "Яндекс. Карты" / ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

На внешнем кольце КАД перекроют две полосы движения, а конкретнее – на той части трассы, которая находится между развязками с автодорогой до деревни Матокса и проспектом Культуры. Автомобилистам придется терпеть неудобства с 19 по 23 августа 2021 года. При этом на участке введут ограничение по скорости передвижения, до 50 км/ч.

- Для движения автомобильного транспорта перекроют третью и четвертую полосы. Там будут проводиться работы по ликвидации колейности покрытия проезжей части. На месте установят временные дорожные знаки, световую сигнализацию и водоналивные барьеры, - сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Ранее «КП» рассказывала о перекрытии на КАД двух полос движения между развязками с Колтушским шоссе и Шафировским проспектом.