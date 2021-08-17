Съемки индийского боевика потеснят автомобилистов в центре Петербурга

В Петербурге перекроют несколько центральных улиц из-за съемок индийского боевика. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В центре Санкт-Петербурга прекратят движение любого транспорта с 21 по 23 августа из-за съемок индийского боевика под названием «Тигр 3». Кроме этого Малую Морскую улицу сузят 23-го числа с 6:00 до 22:00.

В целом, ограничения коснутся Садовой улицы, канала Грибоедова от Конюшенной площади до Невского проспекта, Львиного переулка, Миллионной улицы и Вознесенского проспекта. Точные даты и время перекрытий можно узнать на сайте комитета по транспорту Петербурга.

- Также будет запрещена остановка: с 06.00 20 августа до 07.00 21 августа по четной стороне Садовой ул. от пл. Тургенева до Лермонтовского пр.; с 06.00 20 августа до 22.00 21 августа по Английскому пр. от наб. кан. Грибоедова до пл. Тургенева; с 06.00 21 августа до 08.00 22 августа по нечетной стороне наб. кан. Грибоедова от Конюшенной пл. до Невского пр., Шведскому пер., Чебоксарскому пер., Итальянской ул. от наб. кан. Грибоедова до д. 4, - добавляют в пресс-службе комитета.

Кроме этого запрет на парковку будет действовать и 24 августа, но только на нечетной стороне улицы Восстания от дома №15 до Невского проспекта, с 8:00 до 22:00.