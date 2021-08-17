Пенсионерки с боем разобрали «просрочку» на мусорке на Васильевском острове

На Васильевском острове пенсионерки набросились на просроченные продукты. Фото: vk.com/vasilyevskiyostrov / vk.com/id5148285

Житель Васильевского острова Алексей стал свидетелем того, как пенсионерки с боем накинулись на корзину с просроченными продуктами возле одного из магазинов на 11-й линии В.О. На видеозаписи с места видно, что бабушки чуть ли не вгрызаются друг в друга, лишь бы забрать себе самый лакомый товар. Оператору они скромно ответили, что, может быть, и он скоро начнет так же жить.

- Граждане, это же дикость какая-то! – восклицает автор видеозаписи, опубликованной в сообществе «Живем на Васильевском» во «Вконтакте».

Событие вызвало массовый отклик горожан. Под публикацией набралось более 200 комментариев. Люди разделились во мнениях. Одни считают, что пенсионеркам действительно нечего есть из-за маленькой пенсии, другие заявили о том, что среди бабушек есть очевидные любители халявы.