МЧС предупредил о штормовом ветре в ночь с 17 на 18 августа в Петербурге

Порывы ветра достигнут 24 м/с в ночь с 17 на 18 августа в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

МЧС в срочном порядке предупредило жителей Санкт-Петербурга о сильном ветре, который будет в городе в ночь с 17 на 16 августа. Мощный ливень Северную столицу пока что обходит, но стихия не расслабляется.

- По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС» 17 августа в Санкт-Петербурге, начиная с 23:00 ожидается усиление юго-западного ветра до 24 м/с. Будьте внимательны и осторожны! – коротко сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Согласно шкале Бофорта по оценке силы ветра, 24 м/с можно квалифицировать не иначе как шторм. В таких условиях ветер может с легкостью сорвать кровлю с домов и повалить шаткие конструкции.