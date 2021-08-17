Два рыбака застряли на островке на Ладожском озере из-за уплывшей лодки

Рыбаки застряли на островке на Ладожском озере, забыв надежно закрепить лодку. Фото: vk.com/acclo

Двое рыбаков подали сигнал SOS с островка на Ладожском озере днем 17 августа. Мужчины плохо закрепили свое судно, его стало уносить к центру водоема. Рыбаки поняли, что не хотят быть Робинзонами Крузо, а своими силами вернуться на берег не смогут. Товарищи решили сообщить о своей проблеме спасателям. Те оперативно прибыли на место и вызволили их из беды.

- Дежурной смене поисково-спасательного отряда города Новая Ладога поступила информация, что у двух рыбаков унесло лодку в Ладожское озеро, из-за чего они не могут вернуться с острова на берег. Спасатели эвакуировали пострадавших в поселок Свирица, - пишет аварийно-спасательная служба Ленобласти на своей странице во «Вконтакте».

Судя по фотографии с места, с мужчинами все в порядке. Один из них после преодоленного стресса даже решил покурить.