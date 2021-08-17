Депутат наткнулся на загадочный труп мужчины в Ленобласти

В Ленобласти нашли труп мужчины в загадочной позе. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Депутат Куйвозовского сельского поселения из Ленобласти обнаружил труп неизвестного мужчины в лесу в деревне Никитилово, что под Всеволожском. Мертвое тело лежало в ручье. Труп лежал на спине, а правая рука мужчины была поднята к голове и согнута в локте, что выглядело как жест «Рот Фронт», популярный в СССР, в том числе во время Великой Отечественной войны, символизируя единство пролетариата. Народный избранник, шокированный находкой, поторопился быстрее сообщить обо всем полиции.

- Труп был одет в синие джинсы, футболку и ремень с военной пряжкой. О предполагаемых причинах смерти говорить пока рано, но внешних признаков какого-либо насилия не обнаружено. На вид мужчине от 25 до 40 лет, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Более тщательный осмотр трупа решили перенести на светлое время суток. Не исключено, что все закончится возбуждением уголовного дела.