Последние новости в Санкт-Петербурге на 18 августа 2021 года: Бой пенсионерок за просроченные продукты и нападение на трудного подростка

"Комсомолка" собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 18 августа 2021 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Комсомолка» собрала последние новости в Санкт-Петербурге к утру среды, 18 августа 2021 года. Пожалуй, самым обсуждаемым событием накануне стала битва пенсионерок за просроченные продукты у мусорных баков на Васильевском острове. Сотрудники магазина только успели выгрузить плохой товар, как на него накинулись несколько бабушек. Их не смущало подбирать продукты с грязного асфальта. Горожане разделились во мнениях, дикость это или вынужденная необходимость.

СК установил личности двух сожженных тел, женщины и ребенка, найденных под Петербургом. Выяснилось, что мать могла сама расправиться с маленькой дочкой из-за того, что у нее была врожденная инвалидность. Женщина долгое время пребывала в депрессии. Недавно она бесплатно раздавала детские вещи.

В Петербурге близки к завершению проекта по запуску скоростной электрички от Балтийского вокзала до аэропорта Пулково. Предполагается, что поезда начнут курсировать с 2024 года. Но на реализацию проекта требуется помощь федерального центра, о чем прямо говорили в Смольном.

В Северной столице отправили под домашний арест 33-летнего инженера, который поднял трудного подростка за ногу и отшвырнул на асфальт. Между сторонами произошла ссора, но взрослый «нянь» решил радикально перевоспитать ребенка. За это мужчине вручили уголовное дело. Тем временем подростка с тяжелыми травмами лечат в больнице.