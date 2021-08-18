Мертвую нерпу нашли на берегу Финского залива в Сестрорецке

Мертвую нерпу нашли в районе Сестрорецка. Фото: vk.com/spb_today

Тушку мертвой нерпы нашли в Финском заливе жители Сестрорецка. Погибшее ластоногое прибило волнами к берегу в районе лесополосы за Курортом. Погибшее существо убрать не успели и оно так и лежит в воде.

- В Сестрорецке, на берегу Финского залива нашли мертвую нерпу, - пишут местные жители в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». - Балтийская нерпа вымирает. В Финском заливе осталось примерно 200 особей.

Возможно, что это - умиравший тюлень, которого видели на прошлой неделе на побережье в районе поселка Пески.

- Неожиданно на побережье залива около вылез немолодой погибающий самец серого тюленя и попросил у людей помощи. К сожалению, люди не знали куда нужно позвонить и пока информация дошла до нас он уплыл, - сообщалось в соцсетях Центра спасения тюленей.

Там очень просят очевидцев, заметивших на берегу обессиленных нерп или тюленей сразу звонить по телефону: 699-23-99. И тогда у ластоногих есть шанс выжить.