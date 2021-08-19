Ограничения на дорогах водятся с 19 и 21 августа в Петербурге

Ограничения на дорогах вводятся с 19 и 21 августа. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Новые ограничения на дорогах анонсировала Государственная административно-техническая инспекция Петербурга. Впрочем, на этот раз масштабных перекрытий не обещают, а неудобства коснутся двух районов: Кронштадтского и Приморского.

- С 19 по 25 августа в связи с производством работ по прокладке инженерных сетей ограничивается движение транспорта в г. Кронштадт по Цитадельскому шоссе от Цитадельской дороги до улицы Зосимова, - сообщает пресс-служба ГАТИ.

Здесь будет работать «ПетербургГаз».

А с 21 августа прокладывать коммуникации на Мебельной улице начинает «Водоканал». Из-за этого до 3 сентября ограничивается движение транспорта на участке от Стародеревенской до Гаккелевской улицы.

Водителей просят быть внимательными и не нарушать правила дорожного движения.