Такси уложило набок «Газель» на проспекте Славы

Такси уронило "Газель". Фото: vk.com/spb_today

Женщина-пассажирка пострадала в ДТП с участием такси и «Газели» на проспекте Славы. Утром 18 августа у ТРК «Южный полюс» легковушка догнала и ударила грузовичок, который поворачивал направо в карман. От удара «Газель» легла набок.

- На повороте к ТРК «Южный полюс», случилось столкновение двух прекрасных автомобилей. Все живы. Возник небольшой затор для тех, кто движется по проспекту Славы от Софийской, - пишут очевидцы аварии в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

И хоть удар был не слишком сильным, совсем без пострадавших не обошлось. Очевидцы сообщают, что ехавшая пассажиркой в такси женщина получила небольшие травмы. Ушибся при падении и водитель «Газели». О состоянии таксиста ничего неизвестно.

На участке проспекта Славы от Софийской улицы до Бухарестской из-за ДТП образовалось плотное движение. Пробки нет.