До +21 градуса, с дождями и сильным ветром обещают в Петербурге 19 августа

Пасмурная погода задержится в Петербурге до выходных. Фото: Артем КИЛЬКИН

Тепло еще держится, но постепенно покидает Северную столицу. Окончание лета обещает к тому же быть пасмурным. Так. 19 августа и последующие два дня в Петербурге обещают дожди. А температура не поднимется выше 21 градуса.

- Утром без существенных осадков, днем местами кратковременные дожди. Ветер южный умеренный, с порывами до сильного. Температура воздуха днем составит +19...+21 градус. Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба, что ниже нормы и существенно не изменится - сообщает петербургский гидрометцентр.

Практически такой же прогноз дают синоптики на пятницу, 20 августа, с той лишь разницей, что давление начнет расти. В субботу петербуржцам также обещают дожди и 19-20 градусов тепла.

А вот со следующей недели возможно похолодание до +15.