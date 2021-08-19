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Общество19 августа 2021 7:38

До +21 градуса, с дождями и сильным ветром обещают в Петербурге 19 августа

Осадки будут идти вплоть до выходных
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Пасмурная погода задержится в Петербурге до выходных.

Пасмурная погода задержится в Петербурге до выходных.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Тепло еще держится, но постепенно покидает Северную столицу. Окончание лета обещает к тому же быть пасмурным. Так. 19 августа и последующие два дня в Петербурге обещают дожди. А температура не поднимется выше 21 градуса.

- Утром без существенных осадков, днем местами кратковременные дожди. Ветер южный умеренный, с порывами до сильного. Температура воздуха днем составит +19...+21 градус. Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба, что ниже нормы и существенно не изменится - сообщает петербургский гидрометцентр.

Практически такой же прогноз дают синоптики на пятницу, 20 августа, с той лишь разницей, что давление начнет расти. В субботу петербуржцам также обещают дожди и 19-20 градусов тепла.

А вот со следующей недели возможно похолодание до +15.