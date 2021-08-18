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Авто18 августа 2021 10:04

Две жесткие 8-километровые пробки собрались на КАД из-за ДТП и ремонта

Покраснели участки у Ржевского лесопарка и от Мурманского шоссе к Софийской улице
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Два участка КАД встали в 8-километровых пробках. Фото: Яндекс.Карты

Два участка КАД встали в 8-километровых пробках. Фото: Яндекс.Карты

Дорожный ремонт вкупе с авариями привел к серьезным пробкам на петербургской кольцевой автодороге. Утром 18 августа жесткие заторы произошли на внешнем участке трассы от подъезда к развязке на Янино до съезда на Шафировский проспект. Длина огромного затора превышает восемь километров.

Причем движение по всему участку очень плотное, на отдельных отрезках скорость не превышает 3-5 км/час.

Вторая пробка собралась на внутреннем кольце от подъезда к развязке с Мурманским шоссе и почти до съезда на Софийскую улицу. И здесь машины также скопились на 8-километровом участке.

Водителей заранее предупреждали о ремонте, но далеко не все обратили на это внимание.

При этом общая загруженность улиц в Петербурге оценивается на достаточно спокойные четыре балла из десяти.