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Происшествия18 августа 2021 10:38

Человек пострадал при ЧП на заводе изоляционных материалов в Петербурге

Мужчина нарушил технику безопасности при работе с электроинструментом
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Человек пострадал при ЧП на заводе в Петербурге.

Человек пострадал при ЧП на заводе в Петербурге.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Один рабочий пострадал при ЧП на работе изоляционных материалов на улице Ватутина в Петербурге. Предварительно сообщалось о взрывной разгерметизации бочки, однако в МЧС это опровергли.

- На Ватутина, 24 при проведении работ с электроинструментом из-за нарушений техники безопасности рабочий получил травму и был госпитализирован. Взрыв и разгерметизацию не подтверждаем, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Петербургу.

Какие именно травмы получил человек и тяжесть его состояния не уточняются. На место происшествия работают спасатели и врачи скорой помощи. Обстоятельства инцидента уточняются.