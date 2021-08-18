Человек пострадал при ЧП на заводе изоляционных материалов в Петербурге

Человек пострадал при ЧП на заводе в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Один рабочий пострадал при ЧП на работе изоляционных материалов на улице Ватутина в Петербурге. Предварительно сообщалось о взрывной разгерметизации бочки, однако в МЧС это опровергли.

- На Ватутина, 24 при проведении работ с электроинструментом из-за нарушений техники безопасности рабочий получил травму и был госпитализирован. Взрыв и разгерметизацию не подтверждаем, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Петербургу.

Какие именно травмы получил человек и тяжесть его состояния не уточняются. На место происшествия работают спасатели и врачи скорой помощи. Обстоятельства инцидента уточняются.