Депутаты сняли с должности члена петербургского Горизбиркома, имевшую право решающего голоса

Депутаты сняли с должности одного из членов Горизбиркома. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургские депутаты неожиданно отправили в отставку члена Городской избирательной комиссии Марину Жданову, которая имела право решающего голоса и была включена в состав комиссии по настоянию Центризбиркома.

- 39 бюллетеней всего от проголосовавших.1 - испорчен, «за» - 32, «против» - 6. Сняли с должности, - сообщает корреспондент «КП-Петербург» наблюдающий за заседанием Заксобрания.

Отметим, что предложение о прекращении полномочий Ждановой внес депутат Андрей Васильев, свое решение он никак не мотивировал. Тем не менее, коллеги по фракции его поддержали.

Другие депутаты выступили против, так как до выборов в городской парламент, муниципальные советы и Госдуму остается меньше месяца, но их голосов не хватило. Замену Марине Ждановой должны найти до 25 августа.

Отметим, что именно члены Горизбиркома принимают решение о регистрации для участия в выборах тех или иных кандидатов и партий.