Белоруса, которого 22 года искали за убийства, разбой и бандитизм, задержали в Петербурге

Белоруса, бывшего 22 года в розыске, поймали в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Петербургские полицейские вместе с СОБРом Росгвардии задержали 44-летнего уроженца Белоруссии, которого на родине разыскивали за убийства, разбой, бандитизм и нападение на сотрудников милиции. Искали мужчину больше 22 лет.

- В 1998 году с целью совершения вооруженных нападений на граждан на территории Витебской области и в городе Минске вступил в устойчивую, сплоченную, вооруженную банду, в составе которой совершил 10 вооруженных нападений, сопряженных с умышленным убийством четырех человек. При пресечении деятельности банды в 1999 году оказал вооруженное сопротивление с покушением на жизнь сотрудников милиции, - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

Тогда предполагаемому преступнику удалось скрыться, международное розыскное дело на него было оформлено в октябре 1999 года. Но найти беглого преступника удалось лишь сейчас. Мужчину повязали в квартире на улице Демьяна Бедного, на севере Петербурга.

В ближайшее время подозреваемого отправят на родину, где его ждет суд. Отметим, что в Республике Беларусь смертная казнь не отменена.