На КАД перекроют движение между развязками на проспектах Энгельса и Культуры

Участок КАД временно перекроют Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

С 20 по 24 августа 2021 года на КАД между транспортной развязкой на пересечении с проспектом Культуры и транспортной развязкой на пересечении с проспектом Энгельса будут перекрыты две полосы движения. Кроме того, на первой полосе будет введено ограничение по скорости до 50 километров в час.

- Работы будут производиться в круглосуточном режиме, в две смены. Сроки выполнения работ могут быть скорректированы с учётом погодных условий, - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Пропустить данные о перекрытии полос будет сложно, они будут выведены на табло и знаки переменной информации. Кроме того, будут установлены водоналивные барьеры, временные дорожные знаки и сооружена световая сигнализация.