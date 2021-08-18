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Общество18 августа 2021 13:45

Петербург возьмет кредит в 25 миллиардов рублей на инфраструктурные проекты

Деньги под 3,5% даст федеральный бюджет
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Шкиперскую развязку на ЗСД могут построить за счет кредита.

Шкиперскую развязку на ЗСД могут построить за счет кредита.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Власти Петербурга намерены взять 25-миллиардный кредит, чтобы решить насущные задачи по развитию городской инфраструктуры. Об этом, во врем визита в Москву, заявил губернатор Александр Беглов.

- Президент России в послании Федеральному Собранию предложил схему предоставления инвестиционных кредитов регионам на проекты развития. Петербург готов выполнить обязательное требование по софинансированию этих проектов из внебюджетных источников и получить от федерального центра деньги под 3,5% на 15 лет, - приводит слова Беглова пресс-служба Смольного.

В числе проектов, на которые могут пойти заемные средства, называется развязка с ЗСД в районе Шкиперского протока в Василеостровском районе, а также другие «крайне необходимые городу объекты».