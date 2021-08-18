15 новых детских садов откроются в Петербурге к 1 сентября

26 новых детсадов появится в Петербурге за 2021 год. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сразу 26 новых детских садов - планы Петербурга на 2021 год. В них смогут ходить 3826 малышей. Три садика уже построены и работают, еще 15 детсадов на 2205 человек распахнут свои двери с началом учебного года - 1 сентября. А восемь дошкольных учреждений введут в строй до конца года.

- Развитие дошкольного образования - один из приоритетов для города. Мы должны обеспечить малышам возможность посещать детский сад, - приводит слова Александра Беглова пресс-служба губернатора.

Всего, по данным Смольного, в детсады с 1 сентября пойдут 293 000 ребятишек.

Но и после этого город продолжит строить садики. Так, Госстройнадзор согласовал проект строительства детсада на 25-й линии Васильевского острова. Здесь будут места для 12 групп, а также музыкального и физкультурного залов, медицинского блока, пищеблока, кружков и бассейна. Сдать готовый объект строители должны в январе 2023 года.