В Петербурге не выявили ни одного случая тяжелой пневмонии у привитых от коронавируса

Власти Петербурга заявили об отсутствии хотя бы одного случая тяжелой пневмонии у привитых от коронавируса. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Власти Санкт-Петербурга заверили, что в городе не выявили ни одного случая появления тяжелой пневмонии у людей, привитых от коронавируса. Смольный ссылается на данные, предоставленные межведомственной медицинской группы при правительстве. Соответствующие исследования проводились в Мединституте им. Березина Сергея. Никакого «криминала» там не обнаружили.

- Эксперты установили, что тяжелые поражения легких (их более 75%) в группе привитых не встречались. На основе результатов компьютерной томографии выявлено, что полная вакцинация от COVID-19 достоверно снижает риск госпитализации у симптомных пациентов в 2,6 раза, - приводят статистику в пресс-службе Смольного.

На сегодняшний день в Северной столице компьютерную томографию делают в 9 специализированных центрах.

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