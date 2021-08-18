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Здоровье18 августа 2021 17:12

В Петербурге не выявили ни одного случая тяжелой пневмонии у привитых от коронавируса

В Смольном в очередной раз заверили в безопасности вакцинации от COVID-19
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Власти Петербурга заявили об отсутствии хотя бы одного случая тяжелой пневмонии у привитых от коронавируса.

Власти Петербурга заявили об отсутствии хотя бы одного случая тяжелой пневмонии у привитых от коронавируса.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Власти Санкт-Петербурга заверили, что в городе не выявили ни одного случая появления тяжелой пневмонии у людей, привитых от коронавируса. Смольный ссылается на данные, предоставленные межведомственной медицинской группы при правительстве. Соответствующие исследования проводились в Мединституте им. Березина Сергея. Никакого «криминала» там не обнаружили.

- Эксперты установили, что тяжелые поражения легких (их более 75%) в группе привитых не встречались. На основе результатов компьютерной томографии выявлено, что полная вакцинация от COVID-19 достоверно снижает риск госпитализации у симптомных пациентов в 2,6 раза, - приводят статистику в пресс-службе Смольного.

На сегодняшний день в Северной столице компьютерную томографию делают в 9 специализированных центрах.

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