МЧС предупреждает о дождях и порывистом ветре 19 августа в Петербурге

В Петербурге ждут дожди и сильный ветер в четверг, 19 августа. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

МЧС поспешило предупредить петербуржцев о грядущей непогоде в четверг, 19 августа. По информации от синоптиков, в этот день горожанам нужно быть готовым к дождям и порывистому ветру. Однако эти прогнозы далеки от тех страшных штормовых предупреждений, что были в ночь накануне. В итоге, напомним, Северная столица словно и не заметила стихии.

- По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС» 19 августа в Санкт-Петербурге ожидаются кратковременные дожди. Ветер будет южный, юго-западный с порывами от 7 до 12 м/с, а местами до 15 м/с, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

К слову, с приходом дождей петербуржцы активнее начали ходить за грибами. «Комсомолка» перед началом осени подготовила отдельный материал с лучшими местами для «тихой охоты».