Петербуржец получил год колонии за нападение на росгвардейца на незаконной акции протеста

В Петербурге отправили на год в колонию-поселение участника несанкционированной акции протеста, напавшего на сотрудника правоохранительных органов. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге дали один год лишения свободы участнику незаконной акции протеста, который напал на росгвардейца. Все произошло 21 апреля. Напомним, тогда по центральным улицам Северной столицы прошлись 4,5 тысячи человек, согласно подсчетам полиции. Протестующие смогли задержаться разве что у Сенной площади и возле здания ТЮЗа, именно там и произошли локальные стычки с правоохранительными органами.

- Ленинский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Ивана П., признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.318 УК РФ. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год в колонии-поселении, - коротко сообщили в объединенной пресс-службе Петербурга.

Добавим, что в худшем случае мужчине грозило до 5 лет лишения свободы.