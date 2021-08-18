«Зенит» показал разбитое лицо Малкома после стычки в матче с «Локо»

Малкома с разбитым носом показали в "Зените". Фото: ФК "Зенит"

«Зенит» впервые показал разбитое лицо нападающего Малкома. Напомним, бразилец получил травму после стычки в матче с «Локомотивом». В него влетел защитник команды соперников Станислав Магкеев, не сумев избежать контакта. После этого форварда сразу заменили. Главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак красноречиво описал увиденное.

- Вы видели: у него лицо как у боксера после поединка, но я надеюсь, что к игре он должен быть в строю, - цитируют наставника клуба в пресс-службе «Зенита».

К слову, следующий матч петербуржцев, в гостях с «Уфой», вынужденно перенесли на 18:00. Виной тому аномальная жара в республике. При этом игра состоится в субботу, 21 августа, как и планировалось.