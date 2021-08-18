Рост цен на картофель, помидоры и огурцы снизился за июль в Петербурге

В Петербурге замедлился рост инфляции. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В июле 2021 года инфляция в Петербурге замедлилась до 6,5%, после того как в июне было 7%. По словам аналитиков, это самое сильное замедление показателя общего уровня цен на товары и услуги, чем в других регионах Северо-Западного федерального округа. Спасибо стоит сказать более широкому кругу предложений на овощи и фрукты, а также исчерпанию повышенного спроса на гостиницы после конца ПМЭФ-21 и Евро-2020.

- В корзине продовольственных товаров снизились темпы прироста цен, например, на картофель, помидоры и огурцы. Динамику цен изменило поступление нового урожая, объем которого превысил прошлогодний, - передает пресс-служба Северо-Западного ГУ Банка России.

Что касается непродовольственных товаров, то в минувшем июля у петербуржцев был повышенный спрос на стройматериалы, мебель и легковые авто. Цены там, соответственно, возросли, потому что выросли издержки производителей.

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