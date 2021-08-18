В Петербурге создали интерактивную карту с дружелюбными местами для людей с аутизмом

Интерактивную карту для людей с аутизмом создали в Петербурге. Фото: antontut.ru/karta

В Санкт-Петербурге создали интерактивную карту с дружелюбными местами для людей с аутизмом. Благотворительный фонд «Антон тут рядом» задался целью узнать все места, где человеку с РАС (расстройством аутистического спектра – Прим.Ред.) было бы максимально комфортно находиться. На карте есть не только детские площадки, клубы и центры, но и организации для взрослых, которые помогут с трудоустройством и терапией.

- В частности, мы собрали список квалифицированных врачей-психиатров. Аутичные взрослые и родители детей с РАС регулярно на пути к постановке диагноза сталкиваются с дискриминацией и некомпетентными врачами. Сейчас в списке уже 16 специалистов (друзей фонда), которые выступают за доказательную медицину и гуманный подход в психиатрии, - рассказывают в Фонде.

Напомним, на проблему жизни людей с аутизмом обратили внимание во всей России после скандала в Петербурге, когда горе-бабушка попыталась прогнать со двора элитного ЖК детей с РАС.