Комздрав опроверг слухи об отказе в вакцинации от коронавируса петербуржцам с ВИЧ

В Комздраве Петербурга опровергли слухи об отказе в вакцинации людям с ВИЧ-инфекцией. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Глава комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец поспешил опровергнуть слухи о том, что в городе якобы отказывают в вакцинации от коронавируса людям с ВИЧ-инфекцией. Главный аргумент властей простой – данное заболевание не включено в перечень противопоказаний к прививке от COVID-19. Поэтому у медиков не должно быть даже мысли о дискриминации этой категории населения.

- Вплоть до сегодняшнего дня в комитете не зафиксировали ни одного обращения от больных по этому поводу. Опрошенные нами НКО, оказывающие помощь и поддержку людям с ВИЧ-инфекцией, подтвердили: если у них и были такие обращения, то они носят единичный характер, - пишет глава Комздрава на своей рабочей странице во «Вконтакте».

В Смольном добавляют, что людей с ВИЧ-инфекцией могут привить не сразу только в случае клинических проявлений заболевания, из-за чего сначала требуется консультация с лечащим врачом.