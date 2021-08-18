Машина провалилась под асфальт из-за мощного прорыва трубы в Колпино

В Петербурге машина частично ушла под землю после прорыва трубы. Фото: vk.com/spb_today

У дома №40 на Заводском проспекте в Колпино прорвало трубу, вследствие чего частично провалилась под асфальт одна из иномарок, припаркованных на месте происшествия. Во двор тут же начала вытекать вода, в итоге образовалось небольшое «море». На место вызвали теплоэнергетиков. Аварийная бригада оградила опасное место и принялась выявлять дефект. Местные жители пожаловались на отключение горячей воды, но ее скоро вернут – по резервному трубопроводу.

Жители дома надеются, что воду откачают как можно скорее. Фото: vk.com/spb_today

- В зону подтопления попал автомобиль. Страховой комиссар оценит причиненный машине ущерб, а ТЭК компенсирует его владельцу. Теплоэнергетики связались с водителем, чтобы машину отогнали с места дефекта для проведения дальнейших работ. В случае необходимости специалисты ТЭКа готовы предоставить эвакуатор, - рассказали в пресс-службе ГУП «ТЭК СПб».

Причины прорыва пока не сообщаются. Местных жителей просят держаться подальше от места с дефектом на теплосети.