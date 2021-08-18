Убийцам петербургского ресторатора Долгополова дали от 15 до 18 лет тюрьмы

Убийц петербургского ресторатора осудили в Ленобласти. Фото: СУ СК РФ по Ленобласти

Суд дал от 15 до 18 лет тюрьмы убийцам известного петербургского ресторатора Михаила Долгополова. Напомним, 16 апреля троица киллеров и их четвертый сообщник, которого до сих пор разыскивают, застрелили мужчину в коттедже на территории Гатчинского района Ленобласти, куда обманом привезли жертву. Далее преступники замели следы и вывезли тело ресторатора в лес под Новгород, где закопали. За все это они получили 500 тысяч рублей.

Следователи Петербурга и Ленобласти сумели разговорить фигурантов дела и те сдались, даже показали конкретное место погребения убитого. Два года специалисты собирали доказательства вины злодеев, организовывали очные ставки, допрашивали свидетелей, перепроверяли показания, проводили сложные судебные экспертизы. И вот итог, каждый из киллеров получил по заслугам. Присяжные им не помогли.

- Присяжные заседатели единогласно вынесли обвинительный вердикт в отношении троих членов преступной группы. Приговором суда Сергею Киму назначили наказание в виде 17 лет лишения свободы, Вадиму Обысову – 18 лет, Андрею Васильеву – 15 лес. Все будут отбывать наказание в колонии строгого режима, - передает пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти.