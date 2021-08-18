В Ленобласти спасатели эвакуировали из леса женщину, обездвиженную из-за укуса змеи

Змея укусила женщину в лесу в Ленобласти, ей понадобилась помощь "скорой". Фото: vk.com/acclo

В Ленобласти змея укусила женщину, отправившуюся в лес по грибы да ягоды. Хитрое пресмыкающееся натворило дел и улизнуло, а пострадавшая через некоторое время поняла, что ей становится все хуже и хуже. К счастью, родственники женщины вызвали на место спасателей и медиков скорой помощи. Когда те прибыли в лес, грибник уже лежала без сил. Ей тут же поставили капельницу.

Капельница в полевых условиях. О состоянии женщины не сообщается. Фото: vk.com/acclo

- Сегодня в лесном массиве около деревни Матокса женщину укусила змея. Спасатели поисково-спасательного отряда города Шлиссельбург эвакуировали пострадавшую и передали сотрудникам скорой помощи, - коротко отчиталась аварийно-спасательная служба Ленобласти в своей группе во «Вконтакте».

Ранее «КП-Петербург» писала о том, как волонтеры «ЛизаАлерт» отыскали в лесах Ленобласти заблудившуюся 75-летнюю пенсионерку и ее собачку.