Стало известно о состоянии 312 детей из Петербурга, переживших потоп в Анапе

Петербургские дети, отдыхающие в Анапе, находятся в безопасности, несмотря на подтопления из-за ливней. Фото: Андрей Маковозов

312 детей из Санкт-Петербурга пережили мощный потоп в Анапе из-за непрекращающихся ливней. О состоянии юных постояльцев детских лагерей узнала Уполномоченный по правам ребенка в Северной столице Анна Митянина. По ее словам, детей из нижней части курортного города пришлось перевозить на базу отдыха «Витязево», там они с 13 августа. В остальном все наладилось.

- В результате проливных дождей в некоторых районах Краснодарского края были эвакуированы воспитанники четырех детских оздоровительных лагерей, среди них 312 петербуржцев. Сегодня наши, отдыхающие в Анапе в разгар четвертой смены, находятся в безопасности. Для них организовали питание и проживание, - передает аппарат детского омбудсмена.

Власти Северной столицы продолжают следить за ситуацией, чтобы в случае чего вмешаться. Родители детей, отдыхающих в лагерях Анапы, могут позвонить на следующие телефоны МЧС по любым вопросам безопасности их чад – 8 861 335 4200 и 8 861 268 6440.