Поисковики «ЛизаАлерт» объяснили, почему не указывают в ориентировке конкретное место пропажи человека в Петербурге

Эта бабушка успела уйти за шесть километров от дома. Фото: vk.com/lizaalert_piter

Поисковики петербургского отделения отряда «ЛизаАлерт» ответили на один из самых вечных вопросов своих подписчиков – почему они не указывают конкретное место пропажи человека в городе. Волонтеры объясняют, что потерявшийся может находиться в любом районе Северной столице или даже Ленобласти. Тем более обстоятельства пропажи всегда разные, некоторые сбегают из дома, другие – уходят далеко в беспамятстве.

- Недавний поиск – красноречивое доказательство этому. Пожилая женщина прошла пешком больше шести километров и нашлась совершенно не в том районе, где родные видели ее в последний раз, - пишут поисковики в группе регионального отделения отряда во «Вконтакте».

Ранее «КП-Петербург» писала о количестве пропавших в лесах Северной столицы и Ленобласти за минувший июль. Статистика идет на спад, что радует поисковиков, но впереди «грибной» сентябрь.