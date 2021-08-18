На Рубинштейна с кулаками отбивали лошадь от пьяного наездника

В Петербурге с кулаками отбивали лошадь от пьяного наездника. Фото: vk.com/clubrubinshteina

Жители барной улицы Рубинштейна, которых давно не удивишь выходками гуляк, сняли на видео, как посетители одного из питейных заведений с кулаками отбивают лошадь от «удалого» наездника. Запись происшествия опубликовали в группе МО «Владимирский» во «Вконтакте». Местные жители потребовали привлечь нарушителей к ответственности за жестокое обращение с животными.

На видео действительно может показаться, что некоторые удары попадали по лошади, но в полиции это опровергли.

- Сотрудники МВД проверили информацию, появившуюся в СМИ о якобы избиении лошади на Рубинштейна. По полученным данным, один молодой человек решил прокатиться на коне. Он оплатил поездку, а потом, когда время вышло, отказался слазить. Тогда его друзья стали снимать его с лошади принудительно. Саму лошадь никто не бил, - сообщил источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

Добавим, что жители Рубинштейна просят наказать и тот самый бар, откуда вылез наездник. По словам людей, заведение продолжило работать после 2:00, несмотря на запрет по коронавирусу.