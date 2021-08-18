Парочка предалась любовным утехам на глазах детей во дворе дома в Купчино

В Петербурге заметили парочку, прилюдно занимающуюся любовью. Фото: vk.com/spb_today_unreleased

В Купчино мужчина и женщина занялись «удовлетворили» друг друга средь бела дня во дворе одного из домов на Будапештской улице. Парочка думала, что надежно спряталась от ненужных взглядов очевидцев, но ошиблась. Любовные утехи заметил житель дома напротив, который малость удивился происходящему и стал снимать на видео, дабы пристыдить «затейников». На записи видно, что женщина рискнула наполовину раздеться.

- Романтика. На Будапештской в закутке между домами 17к3 и 17к4 пара устроила любовные ласки на глазах у прохожих и детей, - коротко описал ситуацию автор видеозаписи в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

Это не самое необычное место, где горожан заставали за занятием сексом. Ранее неадекватная парочка решила «развлечься» на Марсовом поле, на минуточку, месте захоронения. Полиция усмотрела в этом уголовное преступление - надругательство над телами умерших.